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Зеленский уклончиво ответил на вопрос о ситуации в Авдеевке

Зеленский ушел от ответа на вопрос о ситуации в Авдеевке

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Телеграм-канал Zelenskiy/Official

Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос о происходящем в Авдеевке на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский подчеркнул, что дал военному руководству страны приказ беречь личный состав и избегать потерь.

«Что касается Авдеевки <...>. Я детально ознакомлен с ситуацией, нахожусь в контакте с военным руководством», — сказал президент Украины, подчеркнув, что не станет раскрывать подробностей.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в ходе брифинга, что ситуация в городе Авдеевка в ДНР является критической для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам представителя Белого дома, российские войска продолжают теснить позиции военных ВСУ на ежедневной основе.

«Авдеевка рискует перейти под контроль российских войск», — сказал он.

Ранее штурмовая бригада ВСУ, срочно отправленная на помощь Вооруженным силам Украины в Авдеевку, назвала ситуацию в городе «угрожающей».

Ранее глава украинской разведки пессимистично оценил ситуацию на фронте.

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