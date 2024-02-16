Глава украинской разведки пессимистично оценил ситуацию на фронте

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается плохо из-за дефицита снарядов. Его слова передает «РБК-Украина».

«Плохая (ситуация на фронте, — «Газета.Ru»), но не критическая», — сказал Буданов.

По его словам, снарядов не хватает и для этого есть объективные причины.

Буданов объяснил, что проблема связана с высокой интенсивностью и продолжительностью боевых действий.

До этого сообщалось, что отправленная в Авдеевку третья штурмовая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) местами находится в полном окружении.

Накануне издание Business Insider написало о том, что ко второй годовщине конфликта на Украине ситуация для Вооруженных сил страны (ВСУ) становится все более мрачной. Авторы статьи отметили, что положение дел для ВСУ не самое лучшее: после провала летнего контрнаступления Украина столкнулась с прекращением поддержки со стороны стран Запада, расколом между политическим и военным руководствами и нехваткой вооружения, снарядов и военнослужащих.

Ранее было описано будущее Залужного после отставки.