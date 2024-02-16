Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Германии рассказали о переговорных позициях Украины

Focus: в 2024 году переговорные позиции Украины станут хуже

close
100%
Evgeniy Maloletka/AP

В 2024 году переговорные позиции Украины ухудшатся, в этой связи Киеву необходимо срочно рассмотреть вопрос о переговорах и прекращении огня в рамках украинского конфликта. Об этом пишет немецкое издание Focus.

«Следует ожидать, что переговорная позиция Украины может ухудшиться в этом году. Поэтому необходимо срочно рассмотреть вопрос о начале переговоров о прекращении огня», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что во многих европейских странах «отсутствует политическая воля» к увеличению расходов на оборону, тем более что в оснащение европейских армий странам ЕС приходится вкладывать «много денег».

По оценке газеты, боевые действия на Украине «превратились в войну на истощение», а российские солдаты «постоянно добиваются успехов».

До этого офис президента Украины Владимира Зеленского раскрыл детали двустороннего соглашения по «гарантиям безопасности» для Киева от Германии. О них сообщил замглавы ОП Игорь Жовква в социальных сетях, передает «Европейская правда».

По его словам, «беспрецедентное соглашение» будет действовать в течение 10 лет с момента подписания, и Германия будет оказывать поддержку Киеву во время всего срока действия.

Ранее в Киеве рассказали о национальных интересах США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами