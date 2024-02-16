В Германии рассказали о переговорных позициях Украины

В 2024 году переговорные позиции Украины ухудшатся, в этой связи Киеву необходимо срочно рассмотреть вопрос о переговорах и прекращении огня в рамках украинского конфликта. Об этом пишет немецкое издание Focus.

«Следует ожидать, что переговорная позиция Украины может ухудшиться в этом году. Поэтому необходимо срочно рассмотреть вопрос о начале переговоров о прекращении огня», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что во многих европейских странах «отсутствует политическая воля» к увеличению расходов на оборону, тем более что в оснащение европейских армий странам ЕС приходится вкладывать «много денег».

По оценке газеты, боевые действия на Украине «превратились в войну на истощение», а российские солдаты «постоянно добиваются успехов».

До этого офис президента Украины Владимира Зеленского раскрыл детали двустороннего соглашения по «гарантиям безопасности» для Киева от Германии. О них сообщил замглавы ОП Игорь Жовква в социальных сетях, передает «Европейская правда».

По его словам, «беспрецедентное соглашение» будет действовать в течение 10 лет с момента подписания, и Германия будет оказывать поддержку Киеву во время всего срока действия.

Ранее в Киеве рассказали о национальных интересах США.