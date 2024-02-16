Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Киеве рассказали о национальных интересах США

Вице-премьер Украины Стефанишина: помощь Киеву стала национальным интересом США

close
100%
Global Look Press

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что помощь Киеву со стороны Вашингтона является национальным интересом США. Ее слова приводит агентство Bloomberg.

«Наша надежда основана на понимании того, что политика есть политика, но национальный интерес Соединенных Штатов по сохранению демократии во всем мире будет преобладать», — заявила вице-премьер.

Она выразила надежду на то, что пакет помощи выдержит политическую борьбу в конгрессе США. Стефанишина отметила, что отсутствие финансирования в последние несколько месяцев ударило по ликвидности бюджета страны и ее способности «строить военные планы».

До этого сообщалось, что палата представителей США уйдет на перерыв до 28 февраля, не приняв решения по законопроекту о выделении финансирования Украине, Израилю и Тайваню.

Ранее в Белом доме назвали ситуацию в Авдеевке критической для ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами