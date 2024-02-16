В Киеве рассказали о национальных интересах США

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что помощь Киеву со стороны Вашингтона является национальным интересом США. Ее слова приводит агентство Bloomberg.

«Наша надежда основана на понимании того, что политика есть политика, но национальный интерес Соединенных Штатов по сохранению демократии во всем мире будет преобладать», — заявила вице-премьер.

Она выразила надежду на то, что пакет помощи выдержит политическую борьбу в конгрессе США. Стефанишина отметила, что отсутствие финансирования в последние несколько месяцев ударило по ликвидности бюджета страны и ее способности «строить военные планы».

До этого сообщалось, что палата представителей США уйдет на перерыв до 28 февраля, не приняв решения по законопроекту о выделении финансирования Украине, Израилю и Тайваню.

Ранее в Белом доме назвали ситуацию в Авдеевке критической для ВСУ.