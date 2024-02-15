В Белом доме назвали ситуацию в Авдеевке критической для ВСУ

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в ходе брифинга, что ситуация в городе Авдеевка в ДНР является критической для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его цитирует РИА Новости.

По словам представителя Белого дома, российские войска продолжают теснить позиции военных ВСУ на ежедневной основе.

«Авдеевка рискует перейти под контроль российских войск», — сказал он.

Как утверждает Кирби, во многом такое положение дел обусловлено дефицитом боеприпасов у украинской армии, который, в свою очередь, стал следствием того, что у правительства США в нынешних условиях нет возможности отправлять Киеву новые пакеты военной помощи.

«Из-за того, что конгресс не одобрил запрос о дополнительном финансировании, мы не можем отправить Украине новую помощь», — заявил представитель Белого дома.

15 февраля советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные предложили сдаться солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попали в огневой мешок под Донецком.

В этот же день штурмовая бригада ВСУ, срочно отправленная на помощь Вооруженным силам Украины в Авдеевку, назвала ситуацию в городе «угрожающей».

Ранее житель Авдеевки рассказал о своей реакции при виде бойцов с российскими флагами.