Стали известны детали соглашения о «гарантиях безопасности» от ФРГ для Украины

Офис президента Украины Владимира Зеленского раскрыл детали двустороннего соглашения по «гарантиям безопасности» для Киева от Германии. О них сообщил замглавы ОП Игорь Жовква в социальных сетях, передает «Европейская правда».

По его словам, «беспрецедентное соглашение» будет действовать в течение 10 лет с момента подписания, и Германия будет оказывать поддержку Киеву во время всего срока действия.

Согласно соглашениям, Берлин в 2024 году потратит €7,1 млрд на финансовую и военную помощь Киеву, будет поддерживать Украину на пути реформ и по вступлению в ЕС и НАТО.

Кроме этого, в документе предусмотрена совместная работа «по обеспечению устойчивости сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать агрессию в будущем».

Невоенный блок связан с экономической и финансово-технической поддержкой, поддержанием энергетической и другой критической инфраструктуры республики, особое внимание уделено сотрудничеству в области высокотехнологичной и военной промышленности, следует из документа.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц назвал подписание соглашения с Украиной о «гарантиях безопасности» для Киева историческим шагом.

Ранее Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности.