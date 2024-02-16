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Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности

Зеленский и Шольц подписали соглашение о безопасности и долгосрочной поддержке

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Fabrizio Bensch/Reuters

Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Об этом сообщает украинской издание «Европейская правда» со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Сергея Никифорова.

В публикации отмечается, что двустороннее соглашение было подписано в рамках визита Зеленского в Берлин. Детали договоренностей обнародуют после брифинга президента Украины и федерального канцлера Германии Олафа Шольца, добавили журналисты.

До этого стало известно, что Зеленский прибыл в Берлин, на 16 февраля у главы Украины запланирована встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, в рамках которой ожидается подписание договора о гарантиях безопасности для Киева.

Накануне сообщалось, что конференция по безопасности пройдет в Мюнхене с 16 по 18 февраля. Ожидается, что в ней примут участие порядка 50 глав государств и правительств, а также около 100 министров. В МИД РФ назвали формат мероприятия деградировавшим и заявили, что у России нет никаких ожиданий от конференции.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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