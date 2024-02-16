Названа причина проблем с военным планированием Украины

Вице-президент Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что недостаток финансовой помощи от партнеров ударил по ликвидности бюджета и военному планированию Киева. Об этом сообщает Bloomberg.

Стефанишина подчеркнула, что в настоящий момент Киев разрабатывает планы на случай чрезвычайных обстоятельств в вопросе финансирования.

До этого стало известно, что палата представителей США уйдет на перерыв до 28 февраля, не приняв решения по законопроекту о выделении финансирования Украине, Израилю и Тайваню.

14 февраля сообщалось, что палата представителей США не намерена поддерживать его. Спикер нижней палаты парламента Майк Джонсон заявил, что выдвигаемый законопроект «ничего не делает для обеспечения контроля» на американской границе. По его словам, палата представителей во главе с республиканцами не уступит давлению в этом вопросе.

13 февраля законопроект о выделении $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное количество голосов в сенате США.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.