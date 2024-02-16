Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Названа причина проблем с военным планированием Украины

Стефанишина: нехватка финансирования ударила по военному планированию Украины

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Вице-президент Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что недостаток финансовой помощи от партнеров ударил по ликвидности бюджета и военному планированию Киева. Об этом сообщает Bloomberg.

Стефанишина подчеркнула, что в настоящий момент Киев разрабатывает планы на случай чрезвычайных обстоятельств в вопросе финансирования.

До этого стало известно, что палата представителей США уйдет на перерыв до 28 февраля, не приняв решения по законопроекту о выделении финансирования Украине, Израилю и Тайваню.

14 февраля сообщалось, что палата представителей США не намерена поддерживать его. Спикер нижней палаты парламента Майк Джонсон заявил, что выдвигаемый законопроект «ничего не делает для обеспечения контроля» на американской границе. По его словам, палата представителей во главе с республиканцами не уступит давлению в этом вопросе.

13 февраля законопроект о выделении $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное количество голосов в сенате США.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами