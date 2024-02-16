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Глава Еврокомиссии призвала страны ЕС тратить больше на оборону

Глава ЕК фон дер Ляйен призвала ЕС тратить больше на оборону

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Johanna Geron/Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала европейские страны тратить больше на оборону, стимулировать оборонную промышленность Европы и наращивать производство. Об этом она сообщила в интервью изданию Financial Times.

«Мы должны тратить больше, мы должны тратить лучше, мы должны тратить по-европейски… У нас очень фрагментированный оборонный рынок, и это необходимо изменить. В чем компетенция комиссии? Это промышленность. Это наш основной бизнес», — сказала она.

Как отмечает издание, официальные лица ЕС стремятся максимально увеличить военные расходы государств-членов после начала украинского конфликта с целью создать «более крупную, надежную и эффективную европейскую оборонную промышленность».

При этом газета пишет, что план по приведению в порядок военно-промышленного комплекса Европы перед лицом «растущих угроз со стороны России» должен быть опубликован в феврале.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предложила расширение сотрудничества в Европе в оборонной сфере.

Ранее сообщалось, что в ЕС хотят ввести новую должность в сфере обороны.

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