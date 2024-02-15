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В ЕС хотят ввести новую должность в сфере обороны

Politico: ЕС намерены ввести должность комиссара по обороне стран блока

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Depositphotos

Евросоюз рассматривает возможность создать новую должность комиссара по обороне стран блока в целях надзора за экономическими аспектами оборонной политики стран ЕС. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«ЕС рассматривает возможность создания новой должности комиссара по обороне для надзора за промышленными аспектами оборонной политики», — сообщает издание.

Как отмечает газета, одним из вероятных кандидатов на новую должность в ЕС рассматривается нынешний глава МИД Польши Радослав Сикорский. По словам источников Politico, «он определенно этого хочет». Еще одним претендентом является премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Представитель Еврокомиссии и высокопоставленный чиновник из крупной страны ЕС заявили газете, что, хотя разговоры о новой должности «были серьезными», дискуссии о ее масштабах, «вероятно, будут жаркими».

До этого председатель комитета парламента ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что идеи о собственном ядерном оружии для Евросоюза не являются реальными, ЕС должен отдать приоритет другим областям, а не разработке независимых средств ядерного сдерживания.

Ранее в США назвали условие обеспечения безопасности в Европе.

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