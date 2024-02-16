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Стало известно об альтернативном законопроекте помощи Украине от США

Punchbowl: в США составили альтернативный проект по помощи Украине

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Jacquelyn Martin/AP

В США составили альтернативный законопроект, предусматривающий помощь Украине, Тайваню и Израилю на сумму более $66 млрд, проект также предполагает ужесточение охранных мероприятий на границе США с Мексикой. Об этом сообщает портал Punchbowl со ссылкой на заявлении офиса одного из авторов документа, члена Республиканской партии Брайана Фитцпатрика.

«Этот законопроект… предоставит 66,32 миллиарда долларов только на оборону для Украины, Израиля и Тайваня», — приводит издание заявление офиса Фитцпатрика.

Отмечается, что законопроект потребует приостановки въезда в страну иностранцев, у которых нет на то разрешения в целях обеспечения «оперативного контроля над границами США».

При этом подчеркивается, что на помощь Украине предлагается выделить $47,7 млрд.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для достижения продолжительного мира на Украине необходимо нарастить поставки оружия Киеву.

Ранее Лавров заявил о «прозрении» в США после интервью Карлсона с Путиным.

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