После интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало ясно, что общество в США жило в полной информационной блокаде. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, в американском обществе случилось прозрение после публикации интервью с российским лидером.

До этого министр отмечал, что государства Запада стремятся лишить РФ ее роли на международной политической арене. При этом он обратил внимание, что эта роль положена стране по праву.

16 февраля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что стремление Вашингтона и его союзников нанести Москве стратегическое поражение привело к обострению геополитической обстановки в мире. Более того, своих целей западные страны так и не добились.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москве и Вашингтону еще очень далеко до возобновления субстантивного диалога по стратегической стабильности.

Ранее Лавров заявил о становлении Украины международным попрошайкой.