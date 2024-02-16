Бывший немецкий дипломат Хельмут Хоффман заявил, что Запад осознанно проигнорировал «красные линии» России по Украине в 2021 году. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung.

По его словам, Москва могла смириться с расширением НАТО на восток, однако давала понять, что вступление Украины в Североатлантический альянс неприемлемо и является «красной линией».

«Когда в 2021 году Путин заявил, что он обязательно предотвратит появление «анти-России» на его пороге при поддержке Запада, это не было замечено или сознательно проигнорировано», — заявил Хоффман.

В интервью он также напомнил слова экс-посла США в Советском Союзе Джорджа Кеннана о том, что игнорирование роли России в архитектуре европейской безопасности чревато опасными последствиями.

На этой неделе Владимир Путин заявил, что причиной начала специальной военной операции (СВО) на Украине стал отказ Киева от выполнения Минских соглашений.

До этого бывший украинский президент Петр Порошенко назвал Минские соглашения «очень талантливо написанным документом». Он заявил, что ему «нужны были эти соглашения», чтобы «получить как минимум 4,5 года» на то, чтобы «сформировать украинские вооруженные силы, строить украинскую экономику и обучать украинских военных вместе с НАТО для создания лучших ВС в Восточной Европе».

Ранее Лавров исключил новые «жесты доброй воли» в адрес Запада.