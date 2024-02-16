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Лавров заявил, что жестов доброй воли в адрес Запада со стороны России не будет

Лавров: лимит жестов «доброй воли» России в сторону Запада уже давно исчерпан

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МИД РФ/РИА Новости

Лимит «жестов доброй воли» России в контексте восстановления отношений с Западом исчерпан, западные государства не ответили взаимностью на «добрые дела» Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины», передает РИА Новости.

«Мы делали столько уступок, жестов доброй воли, что исчерпан уже лимит этих жестов. Мы видели в ответ на наши добрые дела другие жесты на одной руке», — сказал он.

Ранее президент России, говоря о возможности освобождения американского журналиста Эвана Гершковича, заявил, что РФ сделала столько жестов доброй воли, что исчерпала все лимиты. Соответствующее заявление он сделал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

До этого руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон заявила, что власти США обсуждают с третьими странами возможность обмена находящихся в России американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана.

Ранее в Белом доме прокомментировали судьбу арестованного в России журналиста Гершковича.

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