Эксперт объяснил, почему американцы не хотят служить в армии

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что граждане США не хотят служить в армии. Эксперт напомнил, что начиная с Первой мировой войны в стране наблюдались трудности с социализацией солдат, вернувшихся с боевых действий. На сегодняшний день, по его словам, американское общество до сих пор не знает, как поступать с этими людьми и всячески старается их вытеснить.

В качестве примера он привел Афганистан и Ирак. Военнослужащие, вернувшиеся оттуда, также столкнулись с пренебрежением в обществе, отметил эксперт.

«Поведение по отношению к ним (военнослужащим — «Газета.Ru») американского общества то же: откуда вы взялись на наши головы? И американцы не совсем глупые люди, они прекрасно понимают и видят на примере своих родственников и знакомых или по телевизору, что если они пойдут служить в американскую армию, то вернувшись, дай Бог, окажутся ровно в том же положении», — сказал Перла.

Он добавил, что, формально, вернувшиеся с боевых действий американские военные, получают преференции. К примеру могут бесплатно поступить в колледж. Но через год их могут исключить, и человек оказывается на улице, заключил политолог.

Как писала газета The Wall Street Journal, армия США испытывает кризис военных, — количество негодных к службе растет, а здоровые американцы не хотят идти служить.

Также, по данным издания, американцы обеспокоены тем, что США уступают России и Китаю в количестве мужчин, разбирающихся в технических науках. Это имеет большое значение, поскольку роль технологий в вооруженных силах постоянно растет, говорится в статье.

Ранее опрос в США показал заметное падение уровня доверия американцев к национальной армии — до самого низкого значения с 1997 года.