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Большинство россиян заявили о доверии Владимиру Путину

ВЦИОМ: 79% граждан России заявили о доверии Путину

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tuckercarlson.com

Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,4% россиян, не доверяют — 16,8%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

76,9% участников исследования отметили, что в целом одобряют деятельность Путина, 14,4% — не одобряют его деятельность.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ -Спутник» проводился с 5 по 11 февраля 2024 года. В нем посредством телефонного интервью приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

Согласно результатам опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), проводимого с 2 по 4 февраля 2024 года, 81% россиян хорошо оценивают работу Путина.

На прошлой неделе ВЦИОМ провел опрос, в ходе которого 75% россиян заявили о готовности проголосовать за Путина на выборах.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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