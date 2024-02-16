Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что слова премьера Словакии Роберта Фицо о том, что РФ не уйдет с освобожденных территорий Донбасса и Крыма, согласием с неизбежным. Своим мнением Рогов поделился в интервью РИА Новости.

«Фицо активно продвигается в стадиях принятия существующей реальности, демонстрируя согласие с неизбежным», — подчеркнул глава общественного движения.

Он отметил, что при этом политики на Западе в основном находятся на стадии «отрицания» существующего положения дел. Они, по мнению Рогова, пройдут все стадии «через торг к принятию» позиции России на Донбассе и в Крыму.

До этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Украина полностью утратила политическую самостоятельность и стала «слепым орудием» против России в руках коллективного Запада.

Ранее в США рассказали, что должен признать Запад по Украине.