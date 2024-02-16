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В США рассказали, что должен признать Запад по Украине

Hill: Западу нужно признать, что Украина не сможет победить в конфликте

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Rod Lamkey/Global Look Press

Россия выигрывает в рамках украинского конфликта, на Западе должны признать, что для Украины пути к «победе» не существует. Об этом пишет американская газета Hill.

«Россия выигрывает войну, и мало что указывает на то, что какие-либо… политические, экономические, тактические или технологические события могут изменить эту фундаментальную реальность… Чем более мрачными становились стратегические перспективы Украины, тем больше эти истинно верующие чувствовали себя обязанными придумывать воображаемые пути к полной победе Украины – несмотря на все более неопровержимые доказательства того, что такого пути не существует», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что чем скорее политики и влиятельные лица по обе стороны Атлантики поймут неизбежность поражения Украины, тем скорее стороны смогут прийти к согласованному прекращению боевых действий.

До этого полковник в отставке Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в беседе с политологом Вадимом Карасевым заявил, что если украинские войска во время заграничной поездки президента страны Владимира Зеленского попадут в еще один котел, это может заставить главу государства подписать соглашение о прекращении огня.

Ранее Путин обвинил лидеров западных стран в извращении его слов о причинах начала СВО.

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