Российская армия всего за несколько месяцев уничтожила военную технику и вооружение, переданное ВСУ странами НАТО. Об этом на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) написал немецко-финский предприниматель Ким Дотком.

По его словам, американские налогоплательщики заплатили за «мусор», который ВС РФ уничтожили за пару месяцев.

Бизнесмен подчеркнул, что союзники Киева специально поставляли ВСУ устаревшую технику, чтобы «освободиться от ненужного». С его точки зрения, ни одна страна, кроме Украины, не приобрела бы столь несовременное вооружение.

«У Украины никогда не было шансов», — написал Дотком.

До этого Дотком заявил, что президент США Джо Байден хочет заставить украинского коллегу Владимира Зеленского продолжать боевые действия до очередных выборов американского лидера в ноябре 2024 года.

Бизнесмен отметил, что РФ уже одержала победу в конфликте на Украине. При этом, по словам Доткома, действующий хозяин Белого дома также осознал соответствующий факт.

Ранее в НАТО обеспокоились темпами военного производства России.