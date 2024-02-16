Стало известно о предстоящей встрече Блинкена и Ван И

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Китая Ван И проведут встречу проведут встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности в первый день мероприятия. Об этом пишет Politico.

По данным источников издания, стороны обсудят готовящийся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпинем, который может состояться «где-то весной».

МИД Китая подтвердил участие Ван И в Мюнхенской конференции, однако о встрече с Блинкеном не сообщал. Американская сторона также заявляла, что в повестку дня делегации на конференции включены только вопросы Украины, Ближнего Востока и «трансатлантической безопасности».

Как пишет Politico, возможная встреча свидетельствует о курсе Вашингтона и Пекина на преодоление разногласий.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал главе МИД КНР Ван И, что вооруженный конфликт между двумя странами недопустим. Отмечается, что стороны провели «откровенную, содержательную и конструктивную беседу», которая касалась мировых и региональных вопросов. Кроме того, стороны обсудили украинский кризис, дела на Ближнем Востоке, в Южно-Китайском море, а также ситуацию в КНДР и Мьянме.

Ранее постпред Китая в ООН поддержал Россию по вопросу Украины.