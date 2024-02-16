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Спикер палаты представителей США знал о новой «угрозе нацбезопасности страны» еще в январе

Джонсон: конгрессмены запросили встречу с Байденом

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Elizabeth Frantz/Reuters

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что осведомлен о новой угрозе национальной безопасности, якобы исходящей от России, еще с января. Об этом сообщает издание The Hill.

«Об этом вопросе мы знали несколько недель и запросили встречу с президентом. Я сделал это письменно в январе», — сказал Джонсон журналистам 16 февраля.

14 февраля комитет по разведке палаты представителей США оповестил конгрессменов о «серьезной угрозе национальной безопасности» и призвал президента Джо Байдена рассекретить информацию по данному поводу. В чем состоит эта угроза, публично не раскрывалось.

15 февраля американские СМИ выступили с предположениями по этому поводу. В Fox News заявили, что угроза может быть связана с космической сферой. В CNN уточнили, что дело связано с Россией. Наконец, в ABC News пояснили, что Россия якобы хочет разместить в космосе ядерную бомбу для борьбы со спутниками.

В тот же день президент США Джо Байден распорядился связаться с Россией из-за противоспутникового оружия.

Ранее политолог объяснил, зачем США пугают российским «ядерным оружием» в космосе.

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