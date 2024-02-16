Расследование показало, что дело о связях Трампа с Россией было сфабриковано ЦРУ

Данные, послужившие основной для проведения расследования приписываемых экс-президенту США Дональду Трампу связей с Россией, были сфабрикованы ЦРУ. Об этом говорится в расследовании, опубликованном на платформе Substack.

Его вели журналисты Мэтт Таибби и Алекс Гутентаг, а также писатель Майкл Шелленбергер.

Авторы публикации напомнили, что в начале 2017 года в США был опубликован отчет аппарата директора национальной разведки, из которого следовало, что Россия якобы оказывала влияние на президентские выборы 2016 года в США.

В отчете «было представлено все так, будто [президент РФ Владимир] Путин поддерживал Трампа», — отметил источник журналистов, после чего заявил, что «свидетельства указывают на обратное».

Другой источник прямо заявил, что «они [ЦРУ] подделали разведданные».

Авторы расследования отмечают, что после анализа отчета они пришли к выводу, что многие представленные в нем сведения «противоречили их [ЦРУ] выводам о том, что Россия поддерживала Трампа». Целью публикации отчета в 2017 году они сочли «возможность навредить Трампу», что «не имело ничего общего с отношениями США с Россией».

15 февраля представитель Белого дома Джон Кирби попросил Путина «держаться подальше от американских выборов».

В тот же день стало известно, что американский суд отказался прекратить дело Трампа по предполагаемым выплатам порноактрисе.

Ранее спецпрокурор счел, что ФБР не следовало начинать расследование о связях Трампа с РФ.