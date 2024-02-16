Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Расследование показало, что дело о связях Трампа с Россией было сфабриковано ЦРУ

В США заявили, что данные о связях Трампа с Россией были сфальсифицированы ЦРУ

close
100%
Seth Wenig/AP

Данные, послужившие основной для проведения расследования приписываемых экс-президенту США Дональду Трампу связей с Россией, были сфабрикованы ЦРУ. Об этом говорится в расследовании, опубликованном на платформе Substack.

Его вели журналисты Мэтт Таибби и Алекс Гутентаг, а также писатель Майкл Шелленбергер.

Авторы публикации напомнили, что в начале 2017 года в США был опубликован отчет аппарата директора национальной разведки, из которого следовало, что Россия якобы оказывала влияние на президентские выборы 2016 года в США.

В отчете «было представлено все так, будто [президент РФ Владимир] Путин поддерживал Трампа», — отметил источник журналистов, после чего заявил, что «свидетельства указывают на обратное».

Другой источник прямо заявил, что «они [ЦРУ] подделали разведданные».

Авторы расследования отмечают, что после анализа отчета они пришли к выводу, что многие представленные в нем сведения «противоречили их [ЦРУ] выводам о том, что Россия поддерживала Трампа». Целью публикации отчета в 2017 году они сочли «возможность навредить Трампу», что «не имело ничего общего с отношениями США с Россией».

15 февраля представитель Белого дома Джон Кирби попросил Путина «держаться подальше от американских выборов».

В тот же день стало известно, что американский суд отказался прекратить дело Трампа по предполагаемым выплатам порноактрисе.

Ранее спецпрокурор счел, что ФБР не следовало начинать расследование о связях Трампа с РФ.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами