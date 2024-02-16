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В Госдуме призвали Украину перебросить войска к границам Польши

Депутат Госдумы Шеремет призвал Украину перебросить войска к границам Польши

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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Угроза для Украины исходит от Польши, власти страны должны направить войска к польской границе. Об этом заявил депутат Госдумы от республики Крым Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«Реальная угроза Украине исходит от Польши, которая давно мечтает прирасти за счет ее территорий. Поэтому киевским властям, пока не поздно, следовало бы перебросить свои деморализованные войска, измотанные в ходе бессмысленного противостояния с Россией, к польской границе», — сообщил парламентарий.

Шеремет добавил, что в Польше давно обсуждают план по захвату западной Украины.

До этого в польском городе Вроцлав фермеры во время демонстрации забросали яйцами представительство Еврокомиссии. Протестующие собрались в центре города у здания ЕК. В акции приняли участие не менее 1 тыс. человек. Они жгли покрышки, взрывали петарды. Через несколько минут после начала акции организаторы объявили о ее окончании.

13 февраля глава профсоюза фермеров FNSEA Арно Руссо заявил, что фермеры готовы возобновить протесты в случае отсутствия дополнительных мер поддержки.

Ранее сообщалось, что в Молдавии фермеры заблокировали дорогу у пограничного поста.

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