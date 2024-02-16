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Трем американцам грозит срок за участие в конференции в России

Трое граждан США рискуют получить сроки до 15 лет за участие в конференции в РФ

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Depositphotos

Трое граждан Соединенных Штатов рискуют получить тюремные сроки до 15 лет за участие в конференции в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу неправительственной организации (НПО) «Центр политических инноваций» Калеба Маупина.

«Министерство юстиции США предъявило обвинения Джесси Невелу, Пенни Хессу, Омали Ешителе. Им грозит до 15 лет тюрьмы. Суд назначен на сентябрь. Администрация Байдена обвиняет их в том, что мы собираемся сделать — в участии в международной конференции в России. <…> Это совершенно возмутительно. Это атака на свободу собраний, свободу путешествий, свободу слова», — заявил Маупин.

Глава НПО отметил, что трое граждан США были задержаны, им предъявлены обвинения в «распространении российский пропаганды».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что в войне пропаганды с США сложно победить.

По словам главы государства, это сложно сделать, так как Соединенные Штаты контролируют «все мировые» и «очень многие европейские» СМИ.

Ранее кинорежиссер Стоун заявил, что Путин не такой, каким его изображает пропаганда США.

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