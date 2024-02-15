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Путин заявил, что в России никогда не делали разницы между русскими и украинцами

Путин: мы никогда не делали разницы между русскими и украинцами

Россия никогда не делала разницу между собой и Украиной, между русскими и украинцами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с рабочими «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле, передает ТАСС.

По словам российского лидера, исторически было так, что подавляющее большинство проживающих на Украине людей, а также абсолютное большинство в России всегда считали, что это фактически одно и то же.

При этом Путин заметил, что после Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) часть «националистских и нацистских элементов», которые сотрудничали с лидером фашистской Германии Адольфом Гитлером, перебрались за границу — в США, Канаду.

«И на них противник наш сделал ставку», — заявил российский президент.

Он добавил, что люди, придерживавшиеся антироссийских настроений, пришли к власти на Украине после распада СССР, «вели себя агрессивно, нагло и все сразу раз — под них и легли».

На этой неделе Путин заявил, что причиной начала специальной военной операции (СВО) на Украине стал отказ Киева от выполнения Минских соглашений.₽

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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Операция на Украине
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