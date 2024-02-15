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Путин заявил о продлении программы «Молодая семья»

Путин сообщил о продлении программы «Молодая семья» после 2025 года

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что программа «Молодая семья» пользуется поддержкой государства и будет продлена после 2025 года. Его слова в ходе общения с рабочими «Уралвагонзавода» передает ТАСС.

«Поддержка молодых семей, особенно семей с детьми, — это безусловный приоритет», — сказал глава государства.

По словам Путина, деньги на сохранение программы предусмотрены и на текущий год, и на 2025 год.

«Не просто будем думать, а обязательно продлим эту программу за горизонт трехлетнего бюджетирования», — подчеркнул президент РФ.

До этого руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг заявлял, что россияне получили 12 тыс. кредитов на 77 млрд рублей в рамках семейной ипотеки в январе 2024 года.

23 января Путин также заявлял, что власти «точно» продлят программу льготной семейной ипотеки под 6% после 1 июля 2024 года. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре в «Газетой.Ru» отметил, что подобная мера снизит ажиотажный спрос россиян на льготные кредиты, что поспособствует стабилизации — но не снижению — цен на жилье. К чему приведет продление программы и какие меры могли бы повысить ее эффективность — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили продление семейной ипотеки в России.

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