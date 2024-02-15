Президент России Владимир Путин прибыл на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, на предприятии глава российского государства осмотрит цеха, в числе которых сборочный цех, где производятся компоненты для бронетехники и представлены боевые машины. Кроме того, Путин пообщается с работниками завода.

После этого у российского лидера запланировано посещение предприятия «Уральские локомотивы», где ему расскажут о выпуске электропоездов. В программе рабочей поездки Путина также совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

В феврале Путин сообщил, что отечественные предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в настоящее время загружены заказами на годы вперед.

До этого Путин рассказал об уверенном росте промышленного производства в РФ, показатель промпроизводства вырос до 3,6%.

Ранее Песков заявил, что работа Путина будет мало чем отличаться во время предвыборной кампании.