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Володин заявил, что Россия во главе с Путиным будет развиваться

Володин: Россия во главе с Путиным будет развиваться, Запад этого не хочет

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Российская Федерация во главе с президентом Владимиром Путиным будет развиваться и становиться сильнее, западные страны этого не хотят, и именно с этим связаны нападки на главу государства со стороны Запада. Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы заявил спикер палаты Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Посмотрите, какая идет критика со стороны наших недругов, Вашингтона, Брюсселя, на Путина. Как вы думаете, почему? Они понимают, что Россия с Путиным будет развиваться, что наша страна с ним будет сильной», — сказал Володин.

Как отметил спикер, Путин показал «за время нахождения в должности президента, что он в состоянии решать самые тяжелые задачи». Володин призвал ценить то, что президент смог создать обстановку «гласности, соревновательности, конкуренции».

«Нам нужно всем объединиться вокруг Владимира Владимировича Путина. Нам надо думать о стране», — подчеркнул спикер, призвав коллег «быть выше партийных интересов».

Володин отметил, что в США многие бы хотели иметь такого президента.

«Если посмотреть, что пишут в Америке, они хотели бы Путина. Но у них нет, он у нас. А у них Байден, наказание им», — резюмировал политик.

До этого бывший советник заместителя американского министра финансов Томас Дэнс заявлял, что решение Путина дать интервью бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону показало, что Соединенные Штаты «опасно» плохо осведомлены о ситуации в РФ.

Ранее Путин рассказал, о чем беседовал с Карлсоном «за кадром».

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