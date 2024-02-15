Наиболее важное для Вашингтона и Киева решение по предоставлению многомиллиардного пакета помощи Украине на данный момент принимает спикер палаты представителей Майк Джонсон, который фактически обладает «глобальной властью». Об этом пишет газета Washington Post.

«Самое важное решение для войны на Украине прямо сейчас принимается не в Киеве или Москве. Его принимает не бывший телевизионный комик, ставший лидером военного времени… Вместо этого его принимает в Вашингтоне некогда малоизвестный юрист из Луизианы, который, вопреки всем ожиданиям, стал спикером палаты представителей в прошлом году... Джонсон держит в своих руках много глобальной власти», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что после того, как рано утром во вторник сенат проголосовал за пакет военной помощи союзникам США, который включал $60 млрд Украины, все внимание теперь приковано к спикеру палаты представителей Майку Джонсону.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Российская Федерация доводит до США информацию о том, что их курс на эскалацию очень опасен.

Ранее в конгрессе США посоветовали Кэмерону поискать нацистов в ВСУ.