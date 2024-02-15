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В КНДР не исключили приезда премьера Японии в Пхеньян

Сестра Ким Чен Ына не исключила приезд в Пхеньян премьера Японии

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Korean Central News Agency/AP

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон не исключила, что премьер-министр Фумио Кисида Японии может приехать в Пхеньян. Ее слова приводит южнокорейская радиостанция FM Korea.

«Премьер-министр Кисида, если отбросите зло, вы можете приехать в Пхеньян», — сказала Чжон.

До этого Кисида заявил о необходимости как можно быстрее организовать встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Премьер Японии подчеркнул, что для достижения цели ведется работа по различным каналам. В то же время он отказался раскрыть детали, сославшись на возможное влияние на будущие переговоры.

На фоне этого генеральный секретарь Кабинета министров Японии Есимаса Хаяси заявлял, что КНДР стремится к разработке технологии для ударов ядерными боеголовками.

При этом заместитель спецпредставителя США по КНДР Чон Пак подчеркнула, что Соединенные Штаты не видят прямых признаков военных действий со стороны КНДР.

Ранее Северную Корею заподозрили в планах разместить ядерное оружие на крылатых ракетах.

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