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Северную Корею заподозрили в планах разместить ядерное оружие на крылатых ракетах

Кабмин Японии заявил, что КНДР разместит на крылатых ракетах ядерное оружие

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Kim Hong-Ji/Reuters

Северная Корея захотела размещать на крылатых ракетах ядерное оружие. Об этом заявил генсек правительства Японии Ёсимаса Хаяси.

По его словам, КНДР преследует цель получить новые способности к проведению атак. Чтобы реализовать желаемое, необходимо еще большее уменьшение размера ядерного оружия, отметил политик.

Также он обратил внимание, что Северная Корея проводит пуски с различных платформ для того, чтобы затруднить выявление и перехват для укрепления своих возможностей неожиданных атак. Поэтому сложнее отследить изменения в конструкции снарядов.

Накануне южнокорейское информационное агентство «Рёнхап» сообщило, что Северная Корея произвела запуск нескольких крылатых ракет со своего западного побережья. В связи с этим военные Южной Кореи усилили мониторинг и координируют свои действия с США для наблюдения за КНДР.

Позже стало известно, что Северная Корея осуществила пуск стратегической крылатой ракеты «Хвасаль-2».

До этого представитель министерства иностранных дел Южной Кореи Лим Су Сок заявил, что КНДР пытается переложить ответственность за проведение своей ядерной программы на внешних игроков, используя при этом ложные утверждения.

Ранее Ким Чен Ын призвал составителей конституции обозначить Южную Корею как главного врага страны.

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