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Трампу предсказали столкновение с сильным противником переговоров России и Украины

Аналитик Шипилин: Трампу не даст провести переговоры военно-промышленный сектор

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Sam Wolfe/Reuters

Один из ключевых посылов предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа – обещание организовать переговоры России и Украины и быстро завершить конфликт. Однако даже если политик вновь займет президентское кресло, исполнить обещание ему не даст сильный противник переговоров – крупное лобби компаний военно-промышленного сектора, заявил политический аналитик Павел Шипилин в беседе с телеканалом «360».

Во время первого президентского сока Трамп столкнулся с противостоянием конгресса и не смог воплотить в жизнь многие свои идеи, напомнил эксперт. Эта ситуация, по его мнению, рискует повториться. Особенно это логично на фоне желании политика поднять американскую экономику, а для нее ВПК – это важная отрасль. Европа, раздавшая большую часть оружия Киеву, как раз вынужденно закупает оружие у США, что вполне выгодно компаниям, отметил Шипилин.

«Трамп не сможет устоять перед соблазном сохранить европейский рынок. Появятся какие-то ритуальные попытки договориться с [президентом России] Путиным, но у американского ВПК мощное лобби. Поэтому Трампу просто не дадут прекратить этот пир во время чумы», — убежден аналитик.

Причем сами российско-украинские переговоры он назвал «бессмысленными», заявив, что проблема находится в НАТО, поэтому за столом переговоров должны быть крупнейшие страны альянса. А что касается Украины, то, по мнению Шипилина, с ней Россия «как-то договорилась бы».

Напомним, Трамп заявлял, что для завершения конфликта за 24 часа ему достаточно будет переговорить с лидерами России и Украины, после чего они «очень быстро» заключат мирное соглашение. Эксперты, однако, оценивали эти планы как маловероятные, подчеркивая, что конфликт нельзя завершить за 24 часа не только по массе политических, но и финансовых причин.

Ранее Трамп оценил слова президента РФ Владимира Путина как комплимент для себя.

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