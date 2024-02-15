Стало известно, когда Франция увеличит расходы на оборону

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж достигнет цели НАТО по расходам 2% ВВП на оборону в 2024 году. Слова министр приводит газета Politico.

«В конечном итоге эта сумма достигнет 69 миллиардов евро, что позволяет мне подтвердить, что Франция достигнет целевого показателя в 2 процента, установленного НАТО, в этом году», — сказал Лекорню.

Как отмечает издание, Франция «резко увеличивает» расходы на оборону. В 2017 году Франция потратила €30 млрд на свои вооруженные силы.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что поставка снарядов и оружия Украине поможет Евросоюзу укрепить оборону и наладить производственную базу. Начать европейским странам, по словам Макрона, следует с производственного и операционного сотрудничества на основе уже существующей технологической базы.

Ранее солдаты НАТО на учениях в Эстонии отработали действия в условиях зимы.