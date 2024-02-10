Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Солдаты НАТО на учениях в Эстонии отработали действия в условиях зимы

ERR: военные НАТО провели в Эстонии учения в суровых зимних условиях

close
100%
Global Look Press

Военные Североатлантического альянса провели на Центральном полигоне эстонских Сил обороны ежегодные учения «Зимний лагерь». Об этом сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.

»<…> военнослужащие Великобритании и Франции, где погодные условия зимой мягче, вместе с эстонскими военными отработали <…> маневры», — отметили в сообщении.

Издание уточнило, что они нацелены на проверку подготовки пехоты и мехчастей к ведению боевых действий зимой. В учениях приняли участие более одной тыс. солдат.

Экстремальные погодные условия командир боевой группы союзников британский подполковник Джеймс Ферн счел серьезным вызовом для военнослужащих блока. Он рассказал, что машины с трудом заводятся, аккумуляторы быстро разряжались, мороз психологически сильно влиял на солдат.

Эстонские военные добавили, что нынешние учения отличаются от предыдущих тем, что задействованы системами симуляции, благодаря которым военнослужащие могут точно узнать, когда они попали под обстрел.

Ранее в Турции задумались о выходе из НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами