Солдаты НАТО на учениях в Эстонии отработали действия в условиях зимы

Военные Североатлантического альянса провели на Центральном полигоне эстонских Сил обороны ежегодные учения «Зимний лагерь». Об этом сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.

»<…> военнослужащие Великобритании и Франции, где погодные условия зимой мягче, вместе с эстонскими военными отработали <…> маневры», — отметили в сообщении.

Издание уточнило, что они нацелены на проверку подготовки пехоты и мехчастей к ведению боевых действий зимой. В учениях приняли участие более одной тыс. солдат.

Экстремальные погодные условия командир боевой группы союзников британский подполковник Джеймс Ферн счел серьезным вызовом для военнослужащих блока. Он рассказал, что машины с трудом заводятся, аккумуляторы быстро разряжались, мороз психологически сильно влиял на солдат.

Эстонские военные добавили, что нынешние учения отличаются от предыдущих тем, что задействованы системами симуляции, благодаря которым военнослужащие могут точно узнать, когда они попали под обстрел.

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