Песков пояснил свои слова о том, что СВО может затянуться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил не выдергивать из контекста его слова о продолжительности специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

14 февраля в некоторых публикациях появилось его высказывание, которе преподнесли как якобы заявление о том, что СВО пройдет дольше планируемого. Песков на это ответил, что СМИ дают много фейков и вырывают слова из контекста.

Он напомнил, что СВО почти два года назад начиналась как операция против Украины, однако сейчас она продолжается как конфликт с коллективным Западом и НАТО.

«Она может длиться дольше, чем она могла бы длиться из-за этого, но это не может поменять смысла и <...> окончательных результатов этой операции», — заявил Песков.

До этого Песков заявлял, что России важно достичь целей спецоперации, предпочтительно сделать это мирным путем, но если он отвергается, спецоперация продолжается. По словам Пескова, российский президент Владимир Путин неоднократно предлагал путь диалога, а переход к военному решению проблемы был крайней мерой, на которую пришлось пойти. Также Песков заявлял, что власти США прекрасно знают все основные посылы президента РФ Владимира Путина.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты отвергли предложение России о прекращении огня на Украине.