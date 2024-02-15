Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Песков пояснил свои слова о том, что СВО может затянуться

Песков призвал не выдергивать из контекста его слова о продолжительности СВО

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил не выдергивать из контекста его слова о продолжительности специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

14 февраля в некоторых публикациях появилось его высказывание, которе преподнесли как якобы заявление о том, что СВО пройдет дольше планируемого. Песков на это ответил, что СМИ дают много фейков и вырывают слова из контекста.

Он напомнил, что СВО почти два года назад начиналась как операция против Украины, однако сейчас она продолжается как конфликт с коллективным Западом и НАТО.

«Она может длиться дольше, чем она могла бы длиться из-за этого, но это не может поменять смысла и <...> окончательных результатов этой операции», — заявил Песков.

До этого Песков заявлял, что России важно достичь целей спецоперации, предпочтительно сделать это мирным путем, но если он отвергается, спецоперация продолжается. По словам Пескова, российский президент Владимир Путин неоднократно предлагал путь диалога, а переход к военному решению проблемы был крайней мерой, на которую пришлось пойти. Также Песков заявлял, что власти США прекрасно знают все основные посылы президента РФ Владимира Путина.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты отвергли предложение России о прекращении огня на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами