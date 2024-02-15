В Эстонии опасаются, что премьера могут выдать России

Генпрокурор Эстонии Андрес Пармас опасается, что какая-либо третья страна может выдать объявленного МВД РФ в розыск премьер-министра страны Каю Каллас, сославшись на договор об экстрадиции с Россией. Слова генпрокурора приводит телеканал ERR.

«Если какая-то страна решит отказаться от своих обязательств и сослаться, например, на заключенный с Россией договор об экстрадиции, то мы сможем лишь развести руками и апеллировать к закону, но какой в этом толк?», - заявил Пармас.

Генпрокурор Эстонии добавил, что в ситуации, когда Каллас уйдет со своего поста и будет путешествовать как частное лицо, риск описанной им ситуации увеличится.

До этого министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина из-за объявления в розыск МВД РФ Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, объявление Каллас в розыск — только начало, такой шаг предпринят «за преступления перед памятью освободителей мира от нацизма и фашизма надо отвечать».

Ранее в Госдуме россиян призвали готовиться к скорому закрытию границ с Эстонией.