Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону может оказать влияние на результаты выборов в США. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Перла. Он подчеркнул, что российский лидер демонстрирует, что с Москвой можно и нужно разговаривать.

«Он также показывает, что нормальные (не обязательно дружеские, можно и враждебные, но нормальные) отношения возможны только между нормальными людьми — такими вот, как он сам и тот же Карлсон или его политический лидер Трамп. Я думаю, президент будет давить на эту болевую точку Запада еще довольно долгое время», — отметил Перла.

По словам эксперта, Москва понимает, что наладить диалог с Россией могли бы республиканцы, будь они у власти.

В ночь на 9 февраля Карлсон выложил на своем сайте двухчасовое интервью с президентом РФ. Впоследствии запись была опубликована в аккаунте бывшего ведущего Fox News в социальной сети X, набрав 150 млн просмотров за первые 23 часа.

Экс-глава военного комитета НАТО Харальд Куят позднее заявил, что Россия готова к переговорам по Украине при условии, что Запад прекратит поддержку Киева оружием.

Одной из наиболее важных деталей в украинском кризисе генерал назвал стамбульские переговоры, которые были провалены. Куят напомнил, что диалог РФ и Украины в Стамбуле дошел вплоть до подписания предварительных договоренностей.

Ранее Путин рассказал о темах разговора с Карлсоном «за кадром».