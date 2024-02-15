Еврокомиссия назвала стоимость восстановления Украины

Члены Европейской комиссии вместе с коллегами из других организаций подсчитали стоимость восстановления Украины после завершения конфликта, сумма составляет около €453 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.

Отмечается, что совместную оценку нанесенного стране ущерба произвели украинские власти, Всемирный банк, Еврокомиссия и ООН.

«По состоянию на 31 декабря 2023 года общая стоимость реконструкции и восстановления Украины в течение следующего десятилетия составит $486 млрд (€452,8 млрд)», — говорится в сообщении, распространенном ЕК.

В документе также указано, что год назад стоимость восстановления эксперты оценивали в $411 млрд (€383 млрд).

До этого сообщалось, что Совет Евросоюза утвердил постановление, согласно которому прибыль от замороженных финансовых активов России будут откладывать на восстановление Украины. Согласно постановлению, центральные депозитарии, которые владеют активами российского Центробанка на сумму, превышающую €1 млн, должны учитывать остатки средств, накопившиеся в результате санкционных мер Евросоюза, и хранить подобные доходы отдельно.

Ранее стало известно, что Япония выделит $106 млн на восстановление Украины.