Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Еврокомиссия назвала стоимость восстановления Украины

Еврокомиссия: восстановление Украины обойдется почти в €453 млрд

close
100%
Ukrainian Presidential Press/Reuters

Члены Европейской комиссии вместе с коллегами из других организаций подсчитали стоимость восстановления Украины после завершения конфликта, сумма составляет около €453 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.

Отмечается, что совместную оценку нанесенного стране ущерба произвели украинские власти, Всемирный банк, Еврокомиссия и ООН.

«По состоянию на 31 декабря 2023 года общая стоимость реконструкции и восстановления Украины в течение следующего десятилетия составит $486 млрд (€452,8 млрд)», — говорится в сообщении, распространенном ЕК.

В документе также указано, что год назад стоимость восстановления эксперты оценивали в $411 млрд (€383 млрд).

До этого сообщалось, что Совет Евросоюза утвердил постановление, согласно которому прибыль от замороженных финансовых активов России будут откладывать на восстановление Украины. Согласно постановлению, центральные депозитарии, которые владеют активами российского Центробанка на сумму, превышающую €1 млн, должны учитывать остатки средств, накопившиеся в результате санкционных мер Евросоюза, и хранить подобные доходы отдельно.

Ранее стало известно, что Япония выделит $106 млн на восстановление Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами