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Политолог: Путин и Карлсон заложили первый камень в здание нового интернационала

Политолог Перла: Путин и Карлсон заложили основу нового интернационала

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало событием мирового масштаба, притом без всякого преувеличения. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политический обозреватель Андрей Перла.

«Наш президент и Карлсон в рамках этого разговора заложили первый камень в здание нового интернационала. Новой глобальной мировой общности нормальных людей. Людей традиционных взглядов. К которым принадлежит, кстати, и сам господин Карлсон», — отметил Перла.

Он подчеркнул, что Путин является одним из немногих политиков, кто вписывает в свой курс большой нарратив, в котором скреплены философские убеждения, исторические знания, международное право, представления о чаяниях народа, а также понимание, что такое справедливость в историческом контексте.

В ночь на 9 февраля Карлсон выложил на своем сайте двухчасовое интервью с президентом РФ. Впоследствии запись была опубликована в аккаунте бывшего ведущего Fox News в социальной сети X, набрав 150 млн просмотров за первые 23 часа.

Позднее Путин назвал хорошим тот факт, что западные лидеры посмотрели его интервью, и поблагодарил за это Карлсона как посредника в коммуникации. Также глава государства сообщил, что после интервью обсудил с журналистом «демонизацию России».

Ранее в США признали, что Путин хочет завершить конфликт на Украине.

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