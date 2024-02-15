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«Быстро уснет»: политолог представил интервью Байдена российскому журналисту

Политолог Перла: интервью Байдена российскому журналисту не было бы резонансным

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Evelyn Hockstein/Reuters

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является важнейшим событием в современной мировой политике. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политический обозреватель Андрей Перла. По его мнению, если бы лидер США Джо Байден решился побеседовать с российским журналистом, такого резонанса бы не было.

Эксперт обратил внимание на появившуюся в сети карикатуру, намекающую, что американский президент во время аналогичного интервью уснул бы не четвертой минуте разговора.

«Но дело, конечно, не в этом. Тут важно, что Путин выступил политиком, который не ленится детально объяснять мировому сообществу, что же Россия делает в Незалежной и почему она это делает. Каждое его слово было фундировано. У него были исторические, дипломатические источники. <...> Противопоставить этому Запад может только навязываемый им миропорядок», — пояснил Перла.

В ночь на 9 февраля Карлсон выложил на своем сайте двухчасовое интервью с президентом РФ. Впоследствии запись была опубликована в аккаунте бывшего ведущего Fox News в социальной сети X, набрав 150 млн просмотров за первые 23 часа.

Путин позднее заявил, что «не испытал полного удовольствия от интервью» с Карлсоном из-за отсутствия острых вопросов. Глава государства охарактеризовал журналиста как человека «опасного» и подчеркнул, что он не дал ему повода остро отвечать. Карлсон, как признался российский лидер, оказался терпеливым слушателем, хотя и пытался периодически перебивать.

Ранее Карлсон назвал восхитившую его станцию метро в Москве.

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