В ЕС оценили идею создания ядерного оружия Евросоюза

Председатель комитета парламента ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн считает, что идеи о собственном ядерном оружии для Евросоюза не являются реальными, ЕС должен отдать приоритет другим областям, а не разработке независимых средств ядерного сдерживания. Об этом она заявила в интервью Deutschland Funk.

«В конечном счете, это развитая, изощренная система, в рамках которой вся Европа должна быть защищена... Я не думаю, что большинство людей знают, что это значит — помимо затрат… Никаких дискуссий для общественности (на эту тему – прим. ред.)», — отметила Циммерман.

До этого премьер Польши Дональд Туск высоко оценил обещание президента Франции Эммануэля Макрона снабдить некоторые европейские страны ядерным оружием.

Туск подчеркнул, что Варшава считает актуальной угрозу со стороны Москвы, хоть российская сторона неоднократно отвергала такие обвинения. Польский премьер также обвинил президента РФ Владимира Путина в попытке давления на Запад.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал текущую систему ядерного сдерживания в Европе хорошо работающей и заявил, что подрывать ее работу нельзя.

Ранее в США допустили распад НАТО из-за конфликта на Украине.