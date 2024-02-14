Конфликт на Украине раскалывает НАТО, что в итоге может привести к распаду альянса. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По мнению Макговерна, в результате конфликта на Украине Североатлантический альянс «разваливается на части».

«Трещины в НАТО становятся все шире, и продолжение конфликта приведет альянс к концу», — заявил Макговерн.

Аналитик подчеркнул, что нынешняя политика руководства НАТО не принесла европейским странам ничего положительного. По его мнению, «немцы находятся на дне» из-за подрыва газопровода «Северный поток» и общего ослабления экономики. В то время как «русские ушли, но стали счастливее» из-за укрепившихся связей с Востоком.

16 января Макговерн заявил, что США могут применить мини-ядерную бомбу на Украине.

До того он спрогнозировал судьбу Украины в случае отказа от мирных переговоров с РФ.

Ранее военный эксперт заявил, что США уничтожили субъектность ЕС с помощью Украины.