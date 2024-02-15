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Путин допустил возможность ареста Такера Карлсона в США

Путин заявил о теоретической возможности ареста в США Такера Карлсона

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что в сегодняшних США теоретически возможен арест журналиста Такера Карлсона, сообщает ТАСС.

Путин привел в пример судьбу основателя ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа, находящегося сейчас в тюрьме. О нем, сказал Путин, кроме близких людей уже почти никто не вспоминает. Несмотря на то, что в отличие от Ассанжа, которого хотя бы обвинили в выдаче государственных секретов, Карлсону трудно инкриминировать что-либо подобное, экс-ведущий Fox News вполне может подвергнуться аресту. Путин подчеркнул, что в сегодняшней Америке теоретически может быть возможно абсолютно все.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин охарактеризовал американского журналиста Такера Карлсона как «опасного человека».

Интервью президента России для Карлсона было опубликовано на его сайте и в его аккаунте в соцсети X 9 февраля. В течение нескольких часов видеозапись набрала десятки миллионов просмотров, а Путин и Карлсон стали самыми обсуждаемыми личностями в социальных сетях.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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