Путин сравнил Байдена и Трампа

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Джо Байден в качестве президента США является лучшим вариантом для России, чем бывший американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Путина, Байден является более опытным и прогнозируемым человеком. Президент подчеркнул, что Байден — политик сильной формации.

До этого Путин заявил, что на последней встрече с президентом США Джо Байденом в Женеве в 2021 году Байден не проявлял признаков недееспособности.

Путин также добавил, что случай, когда Байден ударился головой об вертолет при выходе из него, не является чем-то уникальным, так как каждый может иногда удариться головой, и никто от этого не застрахован.

Накануне американский предприниматель Илон Маск заявил, что главе государства необходимо обязательно проходить когнитивный тест.

Так он отреагировал на слова пользователя соцсети X о том, что нежелание Белого дома удостовериться в умственных способностях президента США Джо Байдена равносильно провалу такого теста.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.