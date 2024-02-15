Путин оценил действия главы МИД Германии

Президент Российской Федерации Владимир Путин утверждает, что руководитель министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок относится враждебно не только к РФ, но и к своей стране, пренебрегая экономическими интересами Германии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сложно представить политика подобного ранга, который с таким пренебрежением относился бы к экономическим интересам своей страны и своего народа.

Он считает, что подобное происходит на практике, мы это видим.

До этого Бербок заявила, что российское руководство не должно надеяться, что поддержка Украины со стороны Запада начнет ослабевать.

Она подчеркнула, что европейские страны продолжат поддерживать Украину столько, сколько необходимо. Бербок отметила, что эта поддержка может стать боле эффективной, если Германия, Франция и Польша усилят координацию в этом вопросе.

Ранее Анналена Бербок выступила против заморозки конфликта на Украине.

Глава МИД Германии заявила, что заморозка конфликта приведет в перспективе к утрате Украиной суверенитета, угроза России для безопасности Европы сохранится.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».