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Путин в шутку назвал Блинкена «нашим человеком»

Путин назвал исторические факты, которые могут подставить Блинкена

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент России Владимир Путин назвал госсекретаря США Энтони Блинкена «нашим человеком», однако выразил озабоченность возможными ошибками в его высказываниях о так называемых еврейских погромах. В интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, глава государства напомнил о его ошибках в высказываниях.

Глава РФ отметил, что Блинкен несколько раз говорил о том, что его родственники, включая прадеда, покинули Россию из-за еврейских погромов. Однако президент РФ указал на то, что эта тема часто используется для демонизации России и создания негативного образа страны.

Путин подчеркнул, что важно обратить внимание не только на политические заявления Блинкена, но и на суть проблем, которые он обсуждает. Президент России отметил, что в архивах имеются данные о том, что прадед Блинкена действительно покинул Российскую империю и родился в Полтавской губернии, а затем уехал из Киева. Путин задался вопросом, значит Блинкен считает, что Киев и прилегающие территории являются исконно российскими.

Также президент указал на то, что если Блинкен утверждает, что его прадед бежал из России от еврейских погромов в 1904 году, когда прадед уехал из Киева в Соединенные Штаты, то он «как минимум считает, что никакой Украины в 1904 году не существовало».

Путин предупредил, что такие публичные заявления Блинкена могут привести к провалу и выразил надежду на более конструктивный диалог.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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