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Путин поругался с Голиковой

Путин ругался с Голиковой из-за скорости работы тест-систем в России

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что раньше ругался с вице-премьером Татьяной Голиковой по поводу скорости работы тест-систем в РФ, в итоге в России получилось лучше, чем в других странах мира. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Россия хорошо показала себя в организации работы тест-систем. Российская сторона сделала это лучше, чем другие страны, «но может быть еще лучше», подчеркнул президент.

До этого Путин заявил, что прогнозируемая продолжительность жизни в Российской Федерации превзошла допандемийный показатели.

Как отметил российский лидер, об этом свидетельствуют среднестатистические данные по итогам десяти месяцев текущего года.

По словам главы государства, число летальных исходов, в том числе детских, снизилось и достигло рекордного минимума.

Ранее Путин заявлял, что ожидаемая продолжительность жизни россиян к концу 2023 года вырастет до рекордного показателя в 74 года. Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова уточнила, что за девять месяцев она уже увеличилась на 0,3 года.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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