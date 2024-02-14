Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Песков раскрыл отношение Путина к Дню святого Валентина

Песков: Путин не отмечает День святого Валентина

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин никак не празднует 14 Февраля — День святого Валентина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Нет», — ответил Песков на вопрос, отмечает ли Путин День святого Валентина.

14 февраля президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Форума технологий будущего, где заявил, что система здравоохранения России должна претерпеть серьезные изменения, человек и его здоровье должны оказаться в центре внимания. Глава государства также указал, что нужно серьезно модернизировать приемные отделения больниц, оснастить их современным оборудованием. Также он предложил увеличить выплаты медицинским работникам в селах и малых городах.

Кроме того, Путин на Форуме будущих технологий заявил, что правительству надо поработать над тем, чтобы до конца года запустить новый национальный проект по развитию современных технологий сбережения здоровья.

Ранее Путин рассказал, на что способен русский человек с дрожащими руками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами