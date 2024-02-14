Песков раскрыл отношение Путина к Дню святого Валентина

Президент России Владимир Путин никак не празднует 14 Февраля — День святого Валентина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Нет», — ответил Песков на вопрос, отмечает ли Путин День святого Валентина.

14 февраля президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Форума технологий будущего, где заявил, что система здравоохранения России должна претерпеть серьезные изменения, человек и его здоровье должны оказаться в центре внимания. Глава государства также указал, что нужно серьезно модернизировать приемные отделения больниц, оснастить их современным оборудованием. Также он предложил увеличить выплаты медицинским работникам в селах и малых городах.

Кроме того, Путин на Форуме будущих технологий заявил, что правительству надо поработать над тем, чтобы до конца года запустить новый национальный проект по развитию современных технологий сбережения здоровья.

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