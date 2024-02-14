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Палата представителей США откажется поддерживать проект по помощи Украине

Спикер Джонсон: палата представителей не одобрит проект по помощи Киеву

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Elizabeth Frantz/Reuters

Палата представителей США не поддастся давлению и не будет одобрять принятый сенатом законопроект по выделению помощи Украине, Израилю, и Тайваню. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Майк Джонсон, его слова приводит ТАСС.

«Палата представителей во главе с республиканцами не уступит давлению, ее не вынудят принять законопроект об иностранной помощи, против которого выступало большинство сенаторов-республиканцев…» — сказал Джонсон на пресс-конференции.

По его словам, выдвигаемый законопроект «ничего не делает для обеспечения контроля» на американской границе.

До этого член палаты представителей США от Республиканской партии Кори Миллс заявил, что у законопроекта, который предусматривает помощь Киеву от Вашингтона, нет шансов на успех в палате представителей.

«Они (в сенате США. – Прим. ред.) больше стараются защитить границы всех остальных, включая Украину, где, как мы уже видим, что коррупция широко распространена», — подчеркнул Миллс.

Конгрессмен посетовал, что «сенат отдает приоритет Украине перед Америкой».

Ранее в США рассказали о необычной детали в голосовании сената по Украине.

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