Зеленский приказал «ослепить глаза» российской армии

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с правительством, военными и представителями оборонно-промышленного комплекса, в ходе которого потребовал «ослепить глаза» армии России, имея в виду разведывательные дроны Zala и «Орлан». Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«В Украине есть решение, как их ослепить. Надо внедрять системный подход, от идентификации до эффективного применения РЭБ и средств поражения», — заявил Зеленский.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился с новыми образцами ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые выпускает группа компаний ZALA Aero (входит в концерн «Калашников»).

31 января российский президент Владимир Путин высказался о применении беспилотников в ходе специальной военной операции на Украине. Глава государства обратил внимание на эффективность дронов при решении многих задач на поле боя и подчеркнул, что с их помощью бойцы Вооруженных сил РФ «дешево и сердито» достигают поставленных целей

Ранее российские войска уничтожили пункт управления ВСУ дронами «Орлан».